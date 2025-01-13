İlginç keşif: Tıpkı insanlar gibi kin tutuyorlar

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:52

Hayvanlar âlemi, insan davranışlarına benzer birçok özellik sergileyebiliyor. Ancak bir grup bilim insanı, karıncaların da tıpkı insanlar gibi kin tutabildiğini ortaya koyan ilginç bir keşif yaptı. Bu küçük canlıların sosyal hayatlarındaki kompleks davranışlar, onların yalnızca iş birliği değil, aynı zamanda düşmanlarını uzun süre hatırlama gibi bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor.

Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki evrimsel biyologlardan oluşan ekip, iki aşamalı bir deney yürüttü.

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada karıncalar, kendi yuvalarındaki karıncalarla, düşmanca rakipler 'yuva A' ve 'yuva B' ile karşılaştı. İkinci aşamada, farklı gruplardan gelen karıncaların 'yuva A'dan rakiplerle karşılaştıklarında nasıl davrandığı incelendi.

Daha sonra deney tekrarlanarak, saldırgan ve pasif karıncalar arasındaki karşılaşmalar ayırt edildi.

Deneyin ilk aşamasında düşman yuvadan karıncalarla karşılaşan hayvanlar, diğer iki gruptakilere göre kayda değer derecede daha agresif davrandı.

Ancak bu hayvanlar, pasif bir yuvanın karıncalarıyla bir araya geldiğinde daha sakin bir davranış sergiledi.

Ekip, saldırganlığın düşmanların kokusunu tanımayla bağlantılı olabileceğini ekledi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Volker Nehring, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genellikle böceklerin önceden programlanmış robotlar gibi işlediği fikrine sahibiz. Ancak çalışmamız, karıncaların deneyimlerinden öğrendiğini ve kin tutabildiğini gösteren yeni kanıtlar sunuyor."

Nehring ve ekibi, karıncaların koku alma reseptörlerini deneyimlerine uyarlayıp uyarlamadıklarını bir sonraki aşamada araştırmayı planladıklarını söyledi.