Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının yeni adresi belli oldu

YouTube’da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya, daha sonra Exxen’e transfer olmuştu.

Ancak geçtiğimiz aylarda platformla yollarını ayıran ünlü komedyenin yeni adresi merak konusuydu. Hakkında 'Programı için 300 bin dolar istiyor' iddiaları ortaya atılan Kaya, sonunda kararını verdi.

KONUŞANLAR PROGRAMININ YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Prime Video, Max, Netflix ve Disney+ gibi devlerin radarına giren Kaya, tercihini Disney+’tan yana kullandı. Ünlü komedyen, 'Konuşanlar' programının çekimleri için bu akşam kamera karşısına geçiyor.

TÜM DÜNYADA YAYIMLANACAK

'Konuşanlar' yeni sezonuyla eylülde Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Programın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada çeviri desteğiyle yayımlanacağı öğrenildi.