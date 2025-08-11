Hasan Can Kaya, sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi!

Youtube'daki 'Konuşanlar' programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın ünlü televizyoncu ile işbirliğini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Kaya'nın geçen hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni sezonda Exxen'de olmayacağı netleşmişti.

Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" demişti.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni adresi merak edilen Hasan Can Kaya bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Bodrum'da tatilde olan komedyen yeni sevgilisiyle görüntülendi.

GazeteMagazin muhabirinin kamerasına yakalanan Kaya, kız arkadaşıyla şezlongta uzun uzun sohbet etti.