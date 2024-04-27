Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler
Hasan Can Kaya, bir gösterisinde kendisini tiye alan Cem Yılmaz’a yanıt verdi. Kaya, Yılmaz için ''Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' sözlerini kullandı.
Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a yanıt verdi.
Muhabir Online'ın Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatmasıyla beraber Kaya ''Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık, oyuna benim yerime veteran (kıdemli) komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' şeklinde konuştu.
CEM YILMAZ'IN ESPRİSİ
Cem Yılmaz, kapalı gişe stand up gösterisinde, Hasan Can Kaya'yı ve 'Konuşanlar' programını tiye alarak espri yapmıştı.
Seyircilerden Yılmaz'a gelen "Gebze'den geldik" sözleri üzerine Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" ifadelerini kullanmıştı.
Sonrasında Kaya'nın küfürlü konuşmasını ele alan Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek komedyeni eleştirmşti.
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