Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya taburcu oldu

Yayınlanma: 26.04.2024 - 18:23

Güncelleme: 26.04.2024 - 18:23

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, geçen günlerde evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyata alındı.

TABURCU OLDU

Ünlü sunucunun taburcu olduğu belirtildi. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Kaya, yaşadığı sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.



