Hasan Can Kaya'dan yeni proje: Film geliyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:49

Exxen'de yayınlanan "Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya'nın romantik komedi dalında bir film projesinde yer aldığı öne sürüldü.

Kaya'nın 20 Ocak 2023'te romantik komedi filmi ile kameraların karşısına geçeceği iddia edildi.

Filmin başrolü için ünlü bir kadın oyuncu ile anlaşıldığı belirtildi ancak kadın oyuncunun ismi henüz açıklanmadı. Filmin adı da önümüzdeki haftalarda duyurulacak.