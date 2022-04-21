Hasan Can Kaya'dan yeni proje: Film geliyor
Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir reyting başarısı yakalayan Hasan Can Kaya, bu sefer de romantik komedi filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Exxen'de yayınlanan "Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya'nın romantik komedi dalında bir film projesinde yer aldığı öne sürüldü.
Kaya'nın 20 Ocak 2023'te romantik komedi filmi ile kameraların karşısına geçeceği iddia edildi.
Filmin başrolü için ünlü bir kadın oyuncu ile anlaşıldığı belirtildi ancak kadın oyuncunun ismi henüz açıklanmadı. Filmin adı da önümüzdeki haftalarda duyurulacak.
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