Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e 'Hasan Can Kaya' tepkisi

14 Ocak 2022 Cuma, 09:23

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Blu TV’deki 40 programının konuğu oldu.

Ilıcalı, Exxen’de yayınlanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar Programı’na Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun para cezası vermesi ve katalogtan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez açıklamalarda bulundu.

"RTÜK ESNEK OLMALI"

Ilıcalı,"RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyorum" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verilen bir yerde RTÜK baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli."

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.

'Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu' tespit eden RTÜK, 'Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu' kanaatine varmıştı.