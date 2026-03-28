Hasat bitmeden yenisi geldi: Dalında kalan ürünler toplanmadan çiçekler açtı...

Türkiye'de narenciye üretiminde ikinci sırada yer alan Mersin'de sezonda yaklaşık 1 milyon 660 ton civarında ürün elde ediliyor. Her yıl ekim ve kasım aylarında limondan, portakala kadar bir çok narenciyede başlayan hasat ise mart ayı sonunda büyük ölçüde tamamlanıyor.

Bir çok narenciye ürününde olduğu gibi portakalda da hasat sonu yaklaştı. Geç meyve verenlerin son hasatlarının yapıldığı bugünlerde ağaçlarda yeniden çiçekler açmaya başladı. Meyvesi dalında olan ağaçların da çiçekler açmasıyla çevreye güzel kokular yayılmaya başladı. Arıların polen topladığı çiçekler, görsel güzellik de oluşturdu.

Yağışlar sayesinde verimli bir yıl geçirdiklerini belirten vatandaşlardan Muhammet Çiftçioğlu, hasat bitmeden yeni çiçeklerin oluştuğunu söyledi. Çiftçioğlu,"Portakal çiçeğinin kokusunu alan hastası olur, misler gibi kokuyor. Gelip o kokuyu almak lazım. İnsana bağımlılık yapıyor, süper bir koku" dedi.

Öte yandan, kayısı ağaçlarının çiçekleri de ayrı bir güzellik oluşturdu.