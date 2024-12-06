Aydilge'den 'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'e yanıt

Yayınlanma: 06.12.2024 - 21:48

Güncelleme: 06.12.2024 - 21:51

Spotify '2024 wrapped' sonuçlarına göre Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen parça ise Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

'Cıstak' şarkısının Türkiye’de en çok dinlenen parça olmasına şarkıcı Aydilge, 'cinsiyetçi ifadeler' nedeni ile tepki gösterdi.

Aydilge'nin tepkisine 'Cıstak' şarkısının yapımcısı 'Ebo' takma ismi ile bilinen İbrahim Tilaver, "Sen ‘kiralık aşk’ adlı diziye jenerik yaparken kadın bedenini neden düşünmedin diye sorarlar Aydilge" yanıtını verdi.

"ASIL SORUN..."

Aydilge ise, 'Kiralık Aşk' dizisi üzerinden Tilaver'e şu sözlerle yüklendi:

"Kendini sorgulamak yerine beni itibasızlaştırmak için bir açık bulmaya çalışıp, bula bula Kiralık Aşk dizisine şarkı yapmamı bulmak oldukça acıklı bir durum. Kiralık Aşk şarkımda, cinsiyetçi ya da maddeye tapan hiçbir söz olmadığı gibi, aşkın baş tacı olduğundan ve bir mucize olduğundan,birbirimizin kalbinde kiracı olduğumuzdan bahsetmekteyim. Son derece naif, eğlenceli ve romantik bir parçadır. Dizinin başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç da son derece kaliteli, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı durAN isimlerdir. Dizinin başında Ömer karakterinin izinsiz Defne karakterini öpmesi, ya da senaryoda ''sevgili'' olmak için para teklif edilmesi, övünülecek bir şey olarak gösterilmemiş, Ömer öptükten sonra tokadı yemiştir. Zaten para olayı da bütün dizi boyunca en büyük dezavantaj sağlayan durum olarak ortaya konulmuştur. Dizi boyunca Defne ezik bir kadın karakter değil, daha çok hakkını arayan bir kadın olarak temsil edilmiştir. Yani bir şeylerin bir dizide konu edilmesi değildir asıl sorun, bunların olumlu bir şekilde mi yoksa bir sorun olarak mı inşa edildiğidir önemli olan. Bir romantik komedi olan Kiralık Aşk, (Tabi ki her şeyinden sorumlu olamam ben sadece jenerik şarkısını yaptım) genel olarak kadınların şiddet gördüğü, mafyanın yüceltildiği, para sahibi olmanın karakter sahibi olmaktan daha önemli gösterildiği şarkı ve dizlere göre çok daha masumdur."