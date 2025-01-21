Tanyeli'den ziyaretçi isyanı: 'Gelirseniz kovulursunuz'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:11

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:37

Tanyeli geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu ve pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantalin kemoterapi tedavisine Üsküdar'daki özel bir hastanede başlandı.

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen Tanyeli, birçok operasyon geçirdi.

Tedavisi devam eden Tanyeli, geçen hafta doğum günü nedeniyle doktorundan özel izin alarak arkadaşlarının organize ettiği kutlamaya katıldı. Yaş günü sonrası ise hastaneden ziyaretçi yasağı gelen ünlü isim, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..."

"KOVULURSUNUZ NET"

Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, arkadaşları hastaneye gelmeye devam edince önceki akşam yeni bir video yayınladı, kendisini dinlemeyenlere şu sözlerle seslendi:

"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!"