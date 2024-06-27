Hastaneye kaldırılmıştı: Ahu Tuğba'nın sağlık durumuyla ilgili kızından açıklama
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba'nın taburcu olduğu öğrenildi.
Yaşamını ABD'de sürdüren Ahu Tuğba, nisan ayında trafik kazası geçirmişti. Oyuncu, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Geçtiğimiz hafta da Miami'deki evinde rahatsızlanan Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Zor günler geçiren ünlü oyuncunun taburcu olduğu öğrenildi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Annesinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Anjelik Calvin, "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" dedi.
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