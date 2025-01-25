Hastaneye kaldırılmıştı: Banu Alkan'ın sağlık durumuna dair yeni gelişme

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:02

Türk sinemasında "Afrodit" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Banu Alkan, yüksek tansiyon ve diyabet komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendiren Alkan hakkında sosyal medyada yayılan "beyin kanaması geçirdi" iddiaları büyük korkuya sebep oldu. Ancak sanat camiasının tanınmış isimlerinden Onur Akay, yaptığı açıklamayla bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

"BEYIN KANAMASI İDDİALARI ASILSIZ"



Onur Akay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru, ancak beyin kanaması geçirdiği bilgisi tamamen asılsız. Kendisiyle telefonda konuştum ve durumu şu an çok şükür iyi. Gereken tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapıldı" dedi.

Akay, ünlü sanatçının yüksek tansiyon ve diyabet kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle fenalaştığını, durumunun ciddileştiğini ancak doktorların müdahalesiyle büyük bir tehlikeyi atlattığını ifade etti.

"TANSİYON VE ŞEKER SEVİYELERİ STABİLİZE EDİLDİ"



Açıklamasında, Alkan’ın tansiyonunu kontrol altına almanın zor olduğunu belirten Akay, "Aynı zamanda yüksek şeker seviyeleri tabloyu ağırlaştırdı. Ancak uzman doktorlar, gerekli müdahaleleri yaparak durumu stabilize etti. Şu an büyük bir tehlike atlattı ve tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARDAN SEYAHAT YASAĞI



Alkan’ın doktorlarının seyahat etmesini özellikle yasakladığını belirten Akay, "Tansiyon ve şeker seviyelerinin kontrol altına alınması için Banu ablanın dinlenmesi ve uçağa binmemesi tavsiye edildi. İyileşme süreci yakından takip ediliyor" dedi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI



Bir döneme damga vuran efsane sanatçı Banu Alkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Ancak Akay’ın açıklamaları, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin önüne geçerken, Alkan’ın durumunun iyiye gittiği bilgisi hayranlarını rahatlattı.

Sanatçının yakın çevresi, Alkan’ın sağlık durumunun şimdilik stabil olduğunu ve tedavisinin doktorların kontrolü altında devam ettiğini belirtti. Hayranlarından gelen destek mesajları ise Alkan ve ailesine moral kaynağı olmaya devam ediyor.