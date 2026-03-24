13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu

Uzun süredir burun kemiklerindeki yapısal bozukluk ve sonrasında gelişen komplikasyonlarla mücadele eden ünlü popçu Murat Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili takipçilerine açıklama yaptı.

3 Mart'ta 13'üncü kez bıçak altına yatan sanatçı, geçtiğimiz haftalarda iyileşme sürecinde önemli bir eşiği atlatarak bandajlarından kurtuldu.

"SAHNELERE BAŞLAYACAĞIM"

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, sahnelere döneceğini duyurdu:

"Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür."

Burnuyla ilgili yapılan olumsuz yorumlar hakkında da konuşan Dalkılıç, "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" dedi.