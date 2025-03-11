Hastaneye kaldırılmıştı: Mutlu Kaya'dan yeni paylaşım!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:28

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:28

Sesi ve güzelliğiyle yarışmaya damga vuran Mutlu Kaya, katıldığı dönemde ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Hatta yarışmanın jüri üyelerinden Sibel Can, yetenekli genç şarkıcıyı takımına kazandırmak için Diyarbakır'a gitmiş ve onu "veliahtım" olarak nitelendirmişti.

Ancak Mutlu Kaya, 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki evinde, eski sevgilisi Veysi Ercan’ın silahlı saldırısına uğramıştı. Yakın mesafeden başından vurulan Kaya, konuşma yetisini ve yürüme kabiliyetini kaybederek %96 engelli kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı haberiyle sevenlerini endişelendiren Mutlu Kaya'nın durumu merak konusu olmuştu. Ablası, "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" sözleriyle destek istemişti.

Beklenen iyi haber ise Mutlu Kaya'nın kendisinden geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz, az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim” ifadelerini kullandı.