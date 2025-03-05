Mutlu Kaya'dan korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:43

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:43

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya, uzun süren fizik tedaviyle sağlığına kavuşmuştu.

Ancak Kaya'dan üzücü bir haber geldi. Instagram hesabından yapılan açıklamada, genç kadının hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

MUTLU KAYA KİMDİR?

1996 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Mutlu Kaya, sekiz kardeşli bir ailenin çocuğu olarak zorlu ekonomik şartlar altında büyüdü. Lisede müzik eğitimi aldı ve Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde öğrenim gördü. 2015 yılında katıldığı Sesi Çok Güzel adlı ses yarışmasında sergilediği performansla Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini toplayan Kaya, müziğe olan ilgisiyle tanındı.

Ancak aynı yıl, yarışmaya katıldığı dönemde trajik bir olay yaşadı. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ablasının evindeyken eski erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

Saldırı sonrası uzun süre tedavi gören Kaya, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Saldırganın, Kaya’nın yarışmaya katılmasını kıskandığı ve ayrılığı kabullenemediği için tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Tüm yaşadığı zorluklara rağmen müzikten kopmayan Mutlu Kaya, 2020 yılında kız kardeşi Dilek Kaya’nın öldürülmesiyle bir kez daha büyük bir acı yaşadı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için mücadele eden Kaya, fizik tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Ancak şimdi yeniden hastaneye kaldırılması sevenlerini endişelendirdi.