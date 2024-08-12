Hatay'da hasat başladı: 52 bin rekolte bekleniyor

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:22

Başta Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleri olmak üzere kent genelindeki 22 bin dekar arazide yetiştirilen kapya biberde hasat mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan tarım işçilerinin topladığı biberler, çuvallara yerleştirilip kamyonetlere taşınıyor. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte işçiler, vücutlarını kapatan kıyafetler ve taktıkları şapkayla güneşten korunmaya çalışıyor.

Salça yapımı, sofralık tüketim ve baharat için kullanılan kapya biber, üreticisinden kilogramı 13-15 liradan satın alınıyor. Toplanan ürünlerin büyük kısmı, pazara inmeden salçaya dönüştürüleceği fabrikalara götürülüyor. Kent genelinde 52 bin ton rekolte hedefleniyor

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine, bölge üreticisinin son yıllarda kapya bibere yöneldiğini söyledi. Kent genelinde 52 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Okay, şöyle konuştu:,

"Depremlerle birlikte kuraklığın olması ile Asi Nehri ve barajlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle ekim alanlarında biraz daralma oldu. Yine de önümüzdeki yıllarda çiftçi kapya bibere yönelmeye devam edecek. Genelde salçaya giden biber çeşidi olduğu için iç piyasayı hareketlendirecek. Çiftçimiz şu anda biberin veriminden memnun görünüyor."

Okay, kentte salça fabrikalarının artmasının ürünün tarlada pazarlanmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Kapya biberin sıkça tercih edildiğini anlatan Okay, "Ürünümüz, pul biber, salçalık biber ve Şanlıurfa'nın isot biberlerinde kullanılıyor. Pazar payı oldukça çeşitli bir ürün." dedi.

Çiftçilerden Hasan Akıncı da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 10 dönüm arazisinde ilk kez hasat yaptığını ifade etti.

Tarlasından sezon boyunca 50 tona yakın ürün toplamayı hedeflediğini dile getiren Akıncı, "Verimi yüksek olmasından dolayı kapya biberi tercih ediyoruz ama fiyat konusunda biraz sıkıntımız var. Ürün fiyatı geçen yılın altında kaldı ama mücadele vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.