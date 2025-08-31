Hava değişimin saçlarınıza zarar vermesini engelleyin: Mevsim geçişlerinde saç sağlığını korumak için 6 doğal yöntem

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 14:22:00
Haber Merkezi
Mevsim geçişleri, saç dökülmesinden kopmalara kadar birçok sorunu beraberinde getirebilir. Peki, hava değişimin saçlarınıza zarar vermesini engellemek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, mevsim geçişlerinde saç sağlığını korumak için 6 doğal yöntem...

Havaların ani değişimi, sıcak yaz günlerinden serin sonbahara ya da soğuk kış günlerine geçiş, saçların doğal dengesini bozabilir. Saç dökülmesi, matlaşma ve kırılma gibi problemler bu dönemlerde sıkça görülür. Neyse ki, doğal ve basit yöntemlerle saç sağlığınızı korumak mümkün. Peki, hava değişimin saçlarınıza zarar vermesini engellemek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, mevsim geçişlerinde saç sağlığını korumak için 6 doğal yöntem...

Image

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE SAÇ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 6 DOĞAL YÖNTEM

1. Doğru beslenmeyle saçınızı güçlendirin

 

Saç sağlığı, içten başlar. Protein açısından zengin besinler (yumurta, balık, baklagiller) ve saçın yapıtaşı olan biotin, çinko, demir gibi mineraller saç tellerini güçlendirir. Ayrıca, C ve E vitamini içeren meyve ve sebzelerle saç köklerini destekleyebilirsiniz.

 

2. Bitkisel yağlarla saç maskeleri

 

Mevsim geçişlerinde saçın nem dengesi bozulur. Badem, argan, hindistancevizi ve jojoba yağlarını haftada 1-2 kez saçınıza uygulayarak hem nemlendirebilir hem de saç dökülmesini azaltabilirsiniz.

 

3. Sıcak ve soğuk dengeyi korumak

 

Sıcak suyla sık yıkanan saçlar matlaşır ve kırılır. Ilık suyla saçınızı yıkamak ve son durulamada soğuk su kullanmak, saçın doğal parlaklığını korur.

Image

 

4. Düzenli saç bakımı ve tarama

 

Saç uçlarını düzenli olarak kestirmek, kırıkları önler. Ayrıca geniş dişli taraklarla nazikçe taramak, saç dökülmesini azaltır ve saçın doğal yağ dağılımını dengeler.

 

5. Stresten uzak durun

 

Mevsim geçişleriyle birlikte yaşanan stres, saç dökülmesini hızlandırabilir. Yoga, meditasyon veya kısa yürüyüşlerle stres seviyenizi kontrol altında tutmak saç sağlığı için önemlidir.

 

6. Doğal şampuan ve saç kremleri kullanın

 

Kimyasal içerikli şampuanlar ve saç kremleri saçın yapısını bozabilir. Bitkisel ve doğal içerikli ürünler tercih ederek saçınızı koruyabilirsiniz.

