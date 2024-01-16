Hava Kuvvetleri pilotu güzellik kraliçesi seçilen ilk asker olarak tarihe geçti

Yayınlanma: 16.01.2024 - 08:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 08:47

Hala aktif görevde olan ABD Hava Kuvvetleri pilotu, 22 yaşındaki Madison Marsh, geçen yıl Colorado Güzeli olarak taçlandırılmıştı.

Marsh, 16 yaşında ilk solo uçuşunu gerçekleştirdikten altı yıl sonra ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nden kısa süre önce mezun oldu. Ancak Miss Colorado unvanı, yarışmanın yıldızı için yeterli olmadı ve Miss America'ya katılmaya karar verdi.

14 Ocak'ta sona eren yarışma öncesinde konuşan Marsh, Fox News sunucusu Rachel Campos-Duffy'e demecinde, "Orduda kadın olmanın" kendisine nasıl hissettirdiğine dair konuşmuştu.

Marsh, "Pankreas kanserinden kaybettiğim annemi temsil ediyor ve onun, yaşayamadığını hayatını yaşıyorum" dedi.

Marsh, şu sıralar, Harvard Kennedy School'da kamu politikaları alanında yüksek lisans yapıyor ve 14 Ocak'ta sonuçlanan yarışmada, birinci olarak taç giydi.

Yarışmanın tartışma turunda, "Amerika'da uyuşturucu sorununa" değinen Marsh, yetenek turunda ise 16 yaşında pilot lisansı almasıyla ilgili sözlü bir parça seslendirdi.

Marsh, Miss America seçildikten sonra verdiği ilk demecinde şunları söyledi: "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durdurabilecek tek kişi sizsiniz."

Kazanmasının ardından ABD Hava Kuvvetleri sosyal medya üzerinden Marsh'a tebriklerini iletti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin iletisinde şu ifadeler yer aldı:

"Az önce @MissAmerica 2024 tacını takan #Airman, 2. Teğmen Madison Marsh, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu unvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir."