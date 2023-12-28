Eski güzellik kraliçesine silah kaçakçılığı tutuklaması

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:12

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:13

İki kere güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos’un, silah kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan suçlamalar sebebiyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Polisin güzellik kraliçesinin evinde büyük miktarda silah ve AK-47 mühimmatı bulduğu bildirdiği Campos, Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 yarışmalarında kraliçe seçildi.

Polis, 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos'un şu anda Beni’deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi’nde tutulduğunu açıkladı.

Yerel haberlere göre genç kadın, mahkemeye ilk kez çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak. Savcılar, arabasında yapılan adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan erkek arkadaşı da firari durumda ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan sorgulanmak üzere aranıyor.

Bölge Savcı Yardımcısı Geraldo Balderas, "Erkek arkadaşı uyuşturucu kaçakçılığından soruşturma altında ve adaletten kaçıyor" dedi.

Balderas, "Campos'un ele geçirilen cep telefonunda bulunan video görüntüleri, kendisinin ve partnerinin polis tarafından el konulan yasadışı silahlara karıştığını gösteriyor" ifadesinde bulundu.