Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mart ayında birçok ilde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken havaların ısınacağı tarih merak edildi. Peki İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji 4-10 Mart tarihleri için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

BAHAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde güneşli günlerin başlamasıyla, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak. Fakat uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatarak, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük seyredeceğini belirtiyor.