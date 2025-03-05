Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:14

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Değerlendirme Sınavı, Akademik Yeterlilik Sınavı (AYS) ve 2025 Öğretmenlik Branş Bilgisi Testi (ÖBBT) olmak üzere iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? 2025 AGS başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

MEB AGS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.