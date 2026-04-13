Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporlarının ardından yağışlı havaların yurdu terk edeceği ve havaların ısınacağı tarih belli oldu. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? Soğuk havalar ne zaman bitecek?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Hava sıcaklıkları açıklanan bilgilere göre pazartesi gününden itibaren artmaya başlayacak. MGM tarafından yayımlanan hava durumu sıcaklık haritalarında yer alan bilgilere göre 14 Nisan 2026 Salı günü Türkiye genelinde yağışlar sona ermeye başlayacak ve güneşli hava hakim olacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların yer yer 25 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

YAĞMURLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, yağışlı havalar Türkiye'nin Marmara, Ege ve İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 13 Nisan 2026 Pazartesi günü sona erecek. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü ise Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Artvin ve Ardahan'da ise yağmur ve kar yağışları ise devam edecek.

SOĞUK HAVALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam eden soğuk hava dalgası, yeni haftayla birlikte giderek etkisini kaybedecek. 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları yükselecek.