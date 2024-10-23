Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:55

Müebbet hapis cezası alan bir kişi, sadece birinci dereceden yakınlarıyla ziyaretçi saatlerinde görüşebiliyor. Türkiye'de yaşayan bir kişinin alabileceği en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbetin, Adalet Bakanlığı'na göre tanımı merak ediliyor. Peki, Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet ne demek?

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar; sadece eş, çocuk, torun, torunlarının çocukları, anne, baba, büyükanne, büyükbaba, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları, kardeş ve vasileri dışında ziyaretçi kabul edemez.

Müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde ceza infaz kurumunda yirmi dört yıl geçirilmektedir.

Bunun için belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi şarttır.

MÜEBBET CEZASI KAÇ YIL?

Koşullu salıverilme kurumundan yararlanılabilmesi için infaz kurumunda geçirilmesi gerekli süreler aşağıdaki gibidir: