Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:47

Avogadro Günü olarak da adlandırılan, kimya alanında bir ölçüm birimi onuruna 23 Ekim'de kimyagerler ve kimya öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kutlanan bir gündür. Peki, Mol Günü (Avogadro Günü) nedir? Avogadro Günü ne demek?

MOL GÜNÜ (AVOGADRO GÜNÜ) NEDİR?

Mol günü, 23 Ekim’de kutlanan bir etkinliktir. Avogadro sayısı veya (Avogadro sabiti olarak da geçer), bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır. 1 mol yani 12 gr karbon(12) elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 olarak bulunmuştur. Sayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'dan sonra isimlendirildi. Bu gün, moleküler yapılar ve kimyasal reaksiyonlar hakkında farkındalığı artırmak için kutlanır. Özellikle kimya öğrencileri ve bilim meraklıları arasında popülerdir. Mol gününde, çeşitli etkinlikler, deneyler ve eğitimler düzenlenir.

Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 (18:02) arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02, 10/23, Avogadro'nun rakamındaki rakamları içeriyor.