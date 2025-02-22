'HavHavHav' şarkısı çok eleştirilmişti: Lvbel C5 müziğini böyle savundu!

"HavHavHav" şarkısıyla gündemden düşmeyen ünlü rapçi Lvbel C5, eleştirilere yanıt verdi.

'HavHavHav' şarkısı çok eleştirilmişti: Lvbel C5 müziğini böyle savundu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:25

Son dönemde "HavHavHav" şarkısıyla müzik dünyasında eleştirilerin odağında olan Lvbel C5, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

23 yaşındaki rapçi, gündemden düşmeyen şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, "Bu çok ayrı oldu. Orada havlamak yok. İnsanlar beni yanlış anladı, onlar arkadan havlarlar dedim" ifadelerini kullandı.

Şarkısının sözlerini Hülya Avşar'a cümle cümle açıklayan Lvbel C5, kendi tarzını şöyle savundu:

"Bu da benim stilim. Şarkı Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Danimarka'da top listelere girdi. Oralarda henüz konser vermedim ama bu şarkıdan sonra aşacağım."

"TÜRKİYE'DE HEMEN ELEŞTİRDİLER"

Türkiye'de sert eleştiriler aldığını belirten rapçi, "Beni Türkiye'de hemen eleştirdiler. Bir kısım benden nefret ediyor" dedi.

Piyasada en çok eleştirilen isimlerden biri olduğunu söyleyen Lvbel C5, "Sadece müziğime odaklanıyorum. Birebir kavgam bile yoktur. Başarıyı kabullenemeyenler eleştirmek için bir sebep arıyor" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Lvbel C5

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