Çok eleştirilmişti: Aleyna Tilki'den Lvbel C5'in 'HavHavHav' şarkısına destek!

Şarkının sözleri ve tarzı büyük yankı uyandırdı. CİMER’e şikayet edilen şarkıya ünlü isimler de yorum yaptı. Aleyna Tilki, şarkıyı savunarak müzikte özgürlüğün altını çizdi.

Çok eleştirilmişti: Aleyna Tilki'den Lvbel C5'in 'HavHavHav' şarkısına destek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:01

Son dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri olan Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ adlı parçası, sözleri ve tarzı nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada gündem olan şarkı, CİMER’e bile şikayet edilirken, ünlü isimlerden gelen yorumlar da dikkat çekti.

Şarkı, bazı dinleyiciler tarafından absürt ve gereksiz bulunurken, bazıları ise yalnızca eğlence amaçlı olduğunu savundu. Tartışmalar büyürken birçok ünlü isim de konuya dair görüşlerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici, şarkıyı eleştirerek, "Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar" ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasının özgür ruhlu isimlerinden Aleyna Tilki ise şarkıya destek verdi. Muhabirlerle yaptığı ayaküstü sohbette konuyla ilgili gelen sorulara içtenlikle yanıt veren genç popçu, “Eğlenceli bir şarkı. Ben çok eğlendim dinlerken. Herkes eleştiriliyor. Bence herkes içinden geleni yapmalı. Günün sonunda kolektif bir eğlence çıkıyorsa ortaya bence sıkıntı yok” dedi.

Şarkının CİMER’e şikayet edilerek yayından kaldırılması talep edilirken, Tilki’nin açıklamaları sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Kimi kullanıcılar Tilki’yi desteklerken, kimileri ise eleştirilerini dile getirdi.


Etiketler: #Aleyna Tilki #Lvbel C5

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