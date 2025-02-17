İsmail Türüt'ten Lvbel C5 çıkışı: 'Ulan senin havhavına da sülalene de...'

Sanatçı İsmail Türüt, son dönemde tepki çeken "Hav Hav Hav" şarkısına sert sözlerle tepki göstererek, bu tür içeriklerin dinlenmesine anlam veremediğini dile getirdi.

İsmail Türüt'ten Lvbel C5 çıkışı: 'Ulan senin havhavına da sülalene de...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:28

Uzun süredir gözlerden uzak olan Karadeniz müziğinin tanınan ismi İsmail Türüt, verdiği bir konserde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dönemde büyük tepki çeken Lvbel C 5'in "Hav Hav Hav" şarkısı hakkında konuşan Türüt, hem şarkıya hem de dinleyicilerine sert eleştiriler yöneltti.

Konser sırasında duygularını dile getiren Türüt, “Ulan senin hav havına da sülalene de! Senin nasıl bir adamsın ya? Ama şunu diyeyim, diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Kusura bakmayın, dinleyende de problem var” ifadelerini kullandı.

Şarkının büyük bir izlenme oranına ulaşmasına da tepki gösteren Türüt, “Lan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz? Adam ne diyor? Hav hav demiş, 80 milyon kişi izlemiş. Tüh, kendimi atacağım bir yerden. Allah cezanızı versin! Neyse, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi” diyerek sitemini dile getirdi.

Sanatçının bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Etiketler: #İsmail Türüt #Lvbel C5

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