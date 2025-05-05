Hayal Köseoğlu: İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum

Oyuncu Hayal Köseoğlu, AKP’nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki’nin istifasını paylaşarak “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” dedi.

Hayal Köseoğlu: İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:57

AKP’nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etmişti.

Ekrem Baki bugün belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” yorumunda bulundu.


Etiketler: #Hayal Köseoğlu #istifa

İlgili Haberler

Yemen'de istifa: Yeni başbakan belli oldu

Yemen'de istifa: Yeni başbakan belli oldu
Fenerbahçe tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri!

Fenerbahçe tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri!
AKP'li Meclis Üyesi Erdem Baki istifa etti: 'Muhalefete yönelik baskının dozu artıyor'

AKP'li Meclis Üyesi Erdem Baki istifa etti: 'Muhalefete yönelik baskının dozu artıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler