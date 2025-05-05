Hayal Köseoğlu: İlk defa istifa eden AKP’li görüyorum

Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:57

Güncelleme: 05.05.2025 - 22:57

AKP’nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etmişti.

Ekrem Baki bugün belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” yorumunda bulundu.