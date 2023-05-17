Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:59

Oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı bir oyunculuk grafiği çizen Hayal Köseoğlu'nun hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Hayal Köseoğlu hakkında merak edilenler...

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Hayal Köseoğlu, 6 yaşında Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı.

Köseoğlu, yine Kanal D'de yayımlanan Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl, Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin ve FOX'ta yayımlanan Mucize Doktor dizilerinde rol aldı.

HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

1998 - Ruhsar

1999 - Mahallenin Muhtarları - Zekiye

2008 - Aşk-ı Memnu - Pelin

2011 - Muhteşem Yüzyıl - Nilüfer Hatun

2016 - Arkadaşlar İyidir - Merve Altınköprü

2017 - Ufak Tefek Cinayetler - Derya

2017 - İstanbullu Gelin - Zeynep Gürsoy

2019 - Mucize Doktor - Açelya Dingin

2021 - Bonkis - Özge

2021 - Mahkum - Sasha Doğan

2022 - Cezailer - Simge Saygın

HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI FİLMLER

2019 - Sesinde Aşk Var - Deniz

2019 - Özgür Dünya - Duygu

2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Ova'nın gençliği

2021 - Bir Nefes Daha - Efsun

"SON DERECE ZARİF ERKEKLERİN YETİŞTİRDİĞİ BİR OYUNCUYUM"

Instagram hesabından Sinan Oğan'a yazdığı açık mektubu yayınlayarak çağrıda bulunan Hayal Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ata ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan'a açık mektubumdur. Ben Atatürkçü ilkelerle yetiştirilmiş, Cumhuriyet kadınlarının ve eşitliğe inanan son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği genç bir kadın oyuncuyum. Bir dedem askeri hakim, bir dedem avukattı. Son derece güçlü erkekler olmalarına rağmen bir kez bile sofraya eşlerinden önce oturduklarını görmedim. Rahmetli anneannem son gününde hiçbirimizi hatırlamazken, duvardaki Atatürk resmine bakıp ona veda etmiş bir kadındı. Biz hep Atatürk ilkelerine çok önem veren insanlar olduk."