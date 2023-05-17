Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceği henüz bilinmeyen Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açık mektup yazarak "Bizi yalnız bırakmayın" dedi. Yurttaşlar, Hayal Köseoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı bir oyunculuk grafiği çizen Hayal Köseoğlu'nun hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayal Köseoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Hayal Köseoğlu hakkında merak edilenler...
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Hayal Köseoğlu, 6 yaşında Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı.
Köseoğlu, yine Kanal D'de yayımlanan Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl, Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin ve FOX'ta yayımlanan Mucize Doktor dizilerinde rol aldı.
HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI DİZİLER
1998 - Ruhsar
1999 - Mahallenin Muhtarları - Zekiye
2008 - Aşk-ı Memnu - Pelin
2011 - Muhteşem Yüzyıl - Nilüfer Hatun
2016 - Arkadaşlar İyidir - Merve Altınköprü
2017 - Ufak Tefek Cinayetler - Derya
2017 - İstanbullu Gelin - Zeynep Gürsoy
2019 - Mucize Doktor - Açelya Dingin
2021 - Bonkis - Özge
2021 - Mahkum - Sasha Doğan
2022 - Cezailer - Simge Saygın
HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI FİLMLER
2019 - Sesinde Aşk Var - Deniz
2019 - Özgür Dünya - Duygu
2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Ova'nın gençliği
2021 - Bir Nefes Daha - Efsun
"SON DERECE ZARİF ERKEKLERİN YETİŞTİRDİĞİ BİR OYUNCUYUM"
Instagram hesabından Sinan Oğan'a yazdığı açık mektubu yayınlayarak çağrıda bulunan Hayal Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ata ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan'a açık mektubumdur. Ben Atatürkçü ilkelerle yetiştirilmiş, Cumhuriyet kadınlarının ve eşitliğe inanan son derece zarif erkeklerin yetiştirdiği genç bir kadın oyuncuyum. Bir dedem askeri hakim, bir dedem avukattı. Son derece güçlü erkekler olmalarına rağmen bir kez bile sofraya eşlerinden önce oturduklarını görmedim. Rahmetli anneannem son gününde hiçbirimizi hatırlamazken, duvardaki Atatürk resmine bakıp ona veda etmiş bir kadındı. Biz hep Atatürk ilkelerine çok önem veren insanlar olduk."
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı