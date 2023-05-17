Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:30

Kadir Albayrak'ın hangi partide görev yaptığı, ne zaman Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ve kaç senedir belediye başkanlığı yaptığı merak ediliyor. Peki, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? Kadir Albayrak hangi partiden? İşte, Kadir Albayrak hakkında merak edilenler...

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ’da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.