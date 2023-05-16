Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz kimdir?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 20:08

Güncelleme: 17.05.2023 - 22:35

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti. Sayılan oylara göre cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. İkinci turdan önce gündeme gelen kilit isimlerden biri ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan oldu. Oğan'ın destek vereceği isim merak edilirken, ATA İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Gazeteci Gürkan Hacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Öz, ''Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakından yana.'' ifadesini kullandı. Dr. Vecdet Öz'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DR. VECDET ÖZ KİMDİR?

Dr. Vecdet Öz, 1 Haziran 1959'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans tahsili gören Öz, doktorasını aynı üniversitenin Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik görevi üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli mevkilerde bulundu.

Dr. Vecdet Öz, 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına bir puan farkla yarışı kaybetti. 2015'te ise 1981'de kapanan Adalet Partisi'ni kurdu. O zamandan bu yana partinin genel başkanlığını yürütmektedir.