DT Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı’nın 'Gezi Parkı' videosu yeniden gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan oyuncu Tamer Karadağlı'nın 'Gezi Parkı'na destek videoları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:53
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması dikkat çekti.

Söz konusu karar, sosyal medyada tepkilere neden olurken Karadağlı'nın 2013'te Gezi Parkı eylemlerindeki 'destek' söylemleri yeniden gündem oldu.

KARADAĞLI'DAN GEZİ PARKI EYLEMLERİNE DESTEK MESAJI

Karadağlı'nın Gezi Parkı eylemleri esnasında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor. Seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum. Ben günlerdir buradayım, olmayada devam ediyorum"


Tamer Karadağlı gezi parkı

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Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı

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