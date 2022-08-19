'Hayalet ağa' dolanıp, yüzgeci kopan caretta carettayı kurtardı

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:23

Antalya'da ailesiyle birlikte gittiği Adrasan'ın Sazak Koyu'na dalış gerçekleştiren Levent Erol, 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş balıkçı ağına dolanmış ve sol ön yüzgeci kopmuş caretta carettayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

"ÇOK HIZLI DAVRANMAK ZORUNDAYDIM"

Ağlara dolanan ve ölmek üzere bulduğu caretta carettayı kurtarma anlarını anlatan Erol, “Dalışım sırasında fark ettim. Ağlara dolanmıştı, sol ön yüzgeci kopmuş ve yaşam mücadelesi veriyordu. Çok hızlı davranmak zorundaydım. Dikkatlice ipleri kesip ağdan çıkardım" dedi.

Erol, şöyle konuştu:

"O anları videoya çekemedim. Tek başıma olduğum için onu kurtarmaya odaklandım fakat kurtardıktan sonra bana teşekkür eder gibi uzun süre yanımda yüzdü, kendini sevdirdi sonrasında yüzerek mavi sularda kayboldu. Birkaç gün daha fark edilmese orada ölecekti."