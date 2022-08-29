'Hayalet gemi' su altından görüntülendi: Korku filmi gibi...

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:08

Marmara Denizinde su altı yaşamını görüntüleyen dalgıç İsa Şahintürk Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan “Erdemler 6” isimli gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi. Su altından görüntülenen geminin çevresinden el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü.

Su altında yarı batık haldeki gemi adeta korku film sahnelerini aratmadı. Birçok eşyanın su altında dağılmış bir halde bulunmasından dolayı Şahintürk sualtı kirliliğinin önüne geçilmesi için atık maddelerin toplanması gerektiğini ifade etti.

Erdemler 6 isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı. Ancak hemen yanında bulunan AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.

"YATAK, MANGAL, LASTİK VE PET ŞİŞELERİNİ SU ALTINDA GÖRMEK MÜMKÜN"

Bazı gemilerin batırılarak turizm için kullanıldığını ifade eden Dalgıç İsa Şahintürk, “Gemi kendiliğinden olumsuz hava koşulları etkisiyle battı. Bu nedenle içerisinde bulunan eşyalarda gemi ile birlikte önlem alınmadan battığı için tehlike arz ediyor. Söküm işlemleri yapılmadan içerisine çocuklar yüzerek girmeye çalışıyordu. Buda büyük bir tehlike oluşturuyordu. Su altında geminin içerisinde bulunan birçok eşya denize dağılmış bir durumda. Dalış yaptığım sırada bunların hepsini görüntüledim. Su altı dron ile de çekilen görüntülerde gördüğünüz gibi içeride birçok eşya etrafa saçılmış. En önemli sorun etrafa saçılan bu atıklardır. Su altı görüntülerinde en çok kameralarımıza takılan gemilerin yanaşması için yerleştirilen lastikler oldu. Denizin kirlenmesinde çok büyük bir faktör. Lastiklerin ve o denize dökülen atıkların temizlenmesi gerekiyor. Yatak, mangal, lastik ve pet şişelerini su altında görmek mümkün” dedi.

İstanbul sahilleri açıklarında bir çok gemi demirlemiş ve icralık bir durumda beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bir çoğu süre kullanılmadığı için kuvvetli lodos ile birlikte kıyıya sürüklenerek batıyor.

Bu durum su altı kirliliğinin artmasına neden oluyor.