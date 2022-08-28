NAe Sao Paulo uçak gemisinin Türkiye'ye getirilmesinden vazgeçildi

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

Kamuoyunda “ölüm gemisi” olarak adlandırılan 600 ton asbest yüklü NAe Sao Paulo uçak gemisinin Türkiye’ye girişinin engellenmesi için eylemler yapan, nöbet tutan ve dava açan çevreciler ve İzmirlilerin direnişi sonuç getirdi. Daha önce gemide 9 ton asbest bulunduğunu ve risk olmadığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tepkilerin ardından geri adım atarak geminin Türkiye’ye getirilmesinden vazgeçildiğini duyurdu. Kentte zafer havası oluşturan kararı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekilleri, İzmirlilerin başarısı olarak yorumladı.

ALİ ÖZTUNÇ (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Asbestli gemiyle ilgili alınan karar doğru olmuştur. Başından beri söylediğimiz noktaya gelmişlerdir. Geldigi gibi gider demiştim. Gelmeden yolda dönüyor.

SEVDA ERDAN KILIÇ (CHP İzmir Milletvekili): İzmir’de çevre dernekleri, çevre gönüllüleri, siyasiler ve tüm İzmirliler olarak ortak hareket ettiğimizde alamayacağımız hiçbir sonuç yok. Örgütlü gücün karşısında hiç kimse duramaz.

MURAT BAKAN (CHP İzmir Milletvekili): Asbestli gemi sökümünü güzelleyen ve bu güzel memleketi çöplüğe çevirmek için çabalayan anlayışa karşı yükselttiğimiz mücadele sonucu toprağımızı, denizlerimizi kirletecek, insanlarınızın zehir solumasına neden olacak ölüm gemisi Sao Paulo’nun karasularımıza girişi yasaklandı. “Ölüm gemisinin” ülkemize gelmemesi verilen büyük toplumsal mücadelenin bir sonucudur! Bakanlık en başta yapması gerekeni en sonunda muhalefetin talebi ile yapmak zorunda kaldı!

KANİ BEKO (CHP İzmir Milletvekili): Ölüm gemisinin İzmir’e gelmesine izin vermeyeceğimizi vurguladık ve kazandık. Yaşasın haklı direnişimiz; Yaşasın örgütlü mücadelemiz.

MAHİR POLAT (CHP YDK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı): Bu başarı İzmirlilerin ve bu yanlışa tepki gösteren tüm çevrecilerindir.

DENİZ YÜCEL (CHP İZMİR İL BAŞKANI): Partimizin, Büyükşehir Belediyemizin, paydaş kurumların ve İzmirlilerin kararlı duruşuyla, bu kez felaket yaşanmadan iktidara geri adım attırmıştır.

"ÇİFTE BAYRAM KUTLU OLSUN"

TUNÇ SOYER (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı): İzmir’in çifte bayramı kutlu olsun. Büyük Taarruz’un 100. yılı ve ölüm gemisinin geri gönderilişi, bugün 26 Ağustos’ta gerçekleşti. İzmir dünyanın çöplüğü değildir, olmayacak demiştik. O gemi geri dönecek demiştik, dediğimiz oldu. Kamuoyu oluşturmamıza destek olan tüm paydaşlarımıza, tepkilerini kararlılıkla veren, tek yürek olup bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve kararı alan Bakanlığa çok teşekkür ediyorum.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB): Örgütlü mücadele kazandırdı. Emeğimize, kentlerimize, doğamıza; sağlık ve yaşam hakkımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir gelecek ellerimizde!

DEPO, LİMAN, TERSANE VE DENİZ İŞÇİLERİ SENDİKASI (DGD-SEN): Tüm gemilerin denetlenmesi ve işci sağlığı ve güvenliğini esas alan koşullara göre söküm yapılması için mücadelemiz devam edecek. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.