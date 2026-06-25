İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını duyurdu. Peki, Hayat 112 Acil uygulaması nedir? Hayat 112 Acil nasıl kullanılır?

12 ACİL UYGULAMASI NEDİR?

HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm acil durum çağrı altyapılarını tek bir çatı altında birleştiren resmi ve dijital bir ihbar platformudur. T.C. İçişleri Bakanlığı verilerine göre kullanıma sunulduğu ilk ay içinde 600 binden fazla indirme sayısına ulaşmıştır. Uygulama, kriz anlarında adres tarif etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak akıllı telefonların GPS verileri üzerinden otomatik konum paylaşımı yapılmasını sağlar.

Dijital ve Medya Destekli İhbar: Sesli aramanın yanı sıra ihbarlara fotoğraf veya 10 saniyelik kısa videolar eklenebilmektedir. Bu sayede ekipler olay yerine ulaşmadan önce durumu analiz edip doğru ekipmanla yola çıkarlar.

Entegre KADES Desteği: Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) altyapısı bu uygulamaya taşınmıştır. Üstelik akıllı saat entegrasyonu sayesinde telefon uzakta olsa bile saat üzerinden tek tuşla acil yardım sinyali gönderilebilir.

Okul Acil Modülü: Öğretmenlerin yalnızca görevli oldukları okul sınırları içerisindeyken kullanabilecekleri bir güvenlik butonudur. Okullarda yaşanabilecek olası şiddet veya güvenlik krizlerinde çağrı merkeze doğrudan "çok acil" koduyla iletilir.

Doğal Afet ve Deprem Modülü: Olası bir afet durumunda enkaz altında mahsur kalan vatandaşlar için alarm, düdük sesi, mors kodu ve "Enkaz altındayım" mesajı gönderme özellikleri mevcuttur. Afet sonrasında ise "Güvendeyim" bildirimi ve barınma/hasar tespit talebi iletilebilir.

Çok Yönlü Vaka Bildirimi: Asayiş olayları (kavga, hırsızlık), yangın ihbarları, yaralı/sahipsiz hayvan bildirimleri ve trafik kazaları (makas atma vb.) bu platform üzerinden yetkili birimlere aktarılır.

HAYAT 112 ACİL NASIL KULLANILIR?

Uygulamanın kurulumu ve kullanımı şu adımlarla gerçekleştirilir:

1. İndirme ve Kurulum

Mağazadan İndirin: Telefonunuzun uygulama mağazasına (Google Play Store veya App Store) girin.

Arama Yapın: Arama çubuğuna "Hayat 112 Acil" yazarak uygulamayı ücretsiz indirin.

2. Giriş ve Profil Doğrulama

e-Devlet ile Giriş: Uygulamayı açtığınızda güvenlik amacıyla e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapmanız istenir.

Profil Bilgileri: Kimlik bilgileriniz ve telefon numaranız sistem tarafından otomatik olarak doğrulanır.İzinleri

Onaylayın: Uygulamanın düzgün çalışabilmesi için Konum (GPS), Kamera ve Mikrofon izinlerini mutlaka "Her zaman" veya "Uygulama kullanılırken" şeklinde onaylayın.

3. Acil Durumda Uygulama Nasıl Kullanılır?

Tek Tuşla İhbar: Ana ekranda bulunan acil çağrı butonuna basarak doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlanabilirsiniz. Bu esnada konumunuz ekiplere otomatik iletilir.

Medya Ekleme: Olay yerinin fotoğrafını veya 10 saniyelik kısa videosunu çekerek ihbarınıza ekleyebilirsiniz.

Modül Seçimi: İhtiyacınıza göre ana menüden KADES (Kadın Acil Destek), Okul Acil veya Afet/Deprem (Enkaz altındayım/Güvendeyim butonları) modüllerini seçerek durumunuza uygun hızlı bildirim gönderebilirsiniz.