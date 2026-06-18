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Sosyal medyanın 'kusursuz ev kadınları': Trad Wife akımı nedir?

Sosyal medyanın 'kusursuz ev kadınları': Trad Wife akımı nedir?

18.06.2026 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medyanın 'kusursuz ev kadınları': Trad Wife akımı nedir?

Son yıllarda sosyal medyada dikkat çeken Trad Wife akımı, geleneksel ev hanımı rolünü modern estetik anlayışıyla yeniden sunuyor. Yemek yapma, ev düzeni ve aile yaşamını merkeze alan bu akım, kimileri tarafından nostaljik bir yaşam tarzı olarak görülürken kimileri tarafından toplumsal cinsiyet rolleri tartışmalarıyla ele alınıyor.
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Sosyal medya platformlarında son yıllarda popüler hale gelen “Trad Wife” kavramı, İngilizce “traditional wife” yani “geleneksel eş” ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu akım, geleneksel aile düzeninde kadının üstlendiği ev işleri, eş olma ve annelik rollerini öne çıkarıyor. Özellikle video içerikleriyle yayılan Trad Wife akımı; ev yapımı yemekler, vintage kıyafetler, düzenli ev yaşamı ve sakin aile atmosferi gibi unsurlarla dikkat çekiyor.

TRAD WİFE AKIMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Trad Wife akımının kökenleri, geleneksel aile rollerine yönelik ilginin yeniden artmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle bazı kadınlar, geçmiş dönemlerin ev yaşamını idealize eden içerikler paylaşmaya başladı.

Keten kıyafetler, eski dönem tarifleri, bahçecilik, ekmek yapımı ve ev düzeni gibi temalar bu içeriklerin önemli parçalarını oluşturuyor. Akım, özellikle son yıllarda görsel açıdan estetik bulunan “yavaş yaşam” anlayışıyla da kesişiyor.

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TRAD WİFE İÇERİKLERİNDE NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Trad Wife içeriklerinde genellikle şu temalar öne çıkıyor:

  • Ev yapımı yemekler ve geleneksel tarifler
  • Düzenli ve sade ev yaşamı
  • El işleri ve üretim odaklı hobiler
  • Eş ve çocuk merkezli aile hayatı
  • Klasik giyim tarzları
  • Doğayla iç içe yaşam

Bu içerikler çoğu zaman sakin, huzurlu ve geçmişe özlem duyan bir yaşam biçimi sunuyor.

NEDEN POPÜLER OLDU?

Trad Wife akımının yükselişinde sosyal medyanın görsel dili önemli bir rol oynuyor. Yoğun çalışma temposu, dijital hayatın getirdiği stres ve hızlı tüketim kültürü karşısında bazı kullanıcılar daha yavaş ve geleneksel yaşam biçimlerine ilgi göstermeye başladı.

Ayrıca ev düzeni, yemek yapımı ve aile hayatı gibi konuların sosyal medyada kolay izlenen içeriklere dönüşmesi de bu akımın yayılmasını hızlandırdı.

TRAD WİFE AKIMI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Trad Wife akımı yalnızca yaşam tarzı tercihi olarak görülmüyor; aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri açısından da tartışılıyor. Bazı kişiler bu yaklaşımı, bireyin kendi seçimi doğrultusunda benimsediği bir yaşam biçimi olarak değerlendirirken bazı eleştirmenler ise kadınların yalnızca ev içindeki rollerle tanımlanmasının sorunlu olabileceğini savunuyor.

Tartışmaların merkezinde, geleneksel rollerin özgür bir tercih mi yoksa geçmişteki eşitsizlikleri yeniden üreten bir anlayış mı olduğu sorusu yer alıyor.

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