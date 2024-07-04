Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:57

Güncelleme: 04.07.2024 - 09:57

Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı evlemdi. Peki, Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Kupacı'nın eşi kim? Kerem Kupacı dizi ve filmleri...

KEREM KUPACI KİMDİR?

Kerem Kupacı 7 Şubat 1971'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol aldı. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yaptı.

Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynadı. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynadı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arasında yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.

Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.

KEREM KUPACI'NIN EŞİ KİM?

Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile evlendi.

KEREM KUPACI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Kısmet / Cevdet / 2023

Ben Bu Cihana Sığmazam / 2022-2023

Kalk Gidelim / Halil Kalkar / 2017-2019

Kırgın Çiçekler / 2015

Bedel / 2015

Görüş Günü Kadınları / 2013

Ali Ayşe'yiSeviyor / 2013

İbreti Ailem / 2012

İnsanlar Alemi / 2012

Elde Var Hayat / Rıfat / 2010

Cinayet Masası İstanbul / Gani Korutürk / 2010

Ah Kalbim / 2009

Hayal ve Gerçek / 2007

Bez Bebek / 2007

Elveda Rumeli / 2007

Hayat Bilgisi / Pikaçu Kerem / 2003-2005

Kuzenlerim / Tolga / 2002

Dikkat Bebek Var / Aykut / 2000

İç Güveyi Billy / 1999

Evimiz Olacak Mı? / Serdar / 1999

Ayrılsak da Beraberiz / 1999

Baba Evi / 1999

Mahallenin Muhtarları / Serdar / 1992

KEREM KUPACI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Kaygı / 2015

Gelmeyen Bahar / Kerim / 2013

Rina / Özer / 2010

Sizi Seviyorum / 2009

Osmanlı Cumhuriyeti / Şoför Dumrul / 2008

Çilekli Pasta / Muzaffer / 2000

Kahpe Bizans / Borazancı / 1999