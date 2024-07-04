Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Kupacı'nın eşi kim? Kerem Kupacı dizi ve filmleri...
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturdu. Peki, Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Kupacı'nın eşi kim? Kerem Kupacı dizi ve filmleri...
Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı evlemdi. Peki, Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Kupacı'nın eşi kim? Kerem Kupacı dizi ve filmleri...
KEREM KUPACI KİMDİR?
Kerem Kupacı 7 Şubat 1971'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol aldı. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yaptı.
Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynadı. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynadı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arasında yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.
Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.
KEREM KUPACI'NIN EŞİ KİM?
Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile evlendi.
KEREM KUPACI'NIN OYNADIĞI DİZİLER
Kısmet / Cevdet / 2023
Ben Bu Cihana Sığmazam / 2022-2023
Kalk Gidelim / Halil Kalkar / 2017-2019
Kırgın Çiçekler / 2015
Bedel / 2015
Görüş Günü Kadınları / 2013
Ali Ayşe'yiSeviyor / 2013
İbreti Ailem / 2012
İnsanlar Alemi / 2012
Elde Var Hayat / Rıfat / 2010
Cinayet Masası İstanbul / Gani Korutürk / 2010
Ah Kalbim / 2009
Hayal ve Gerçek / 2007
Bez Bebek / 2007
Elveda Rumeli / 2007
Hayat Bilgisi / Pikaçu Kerem / 2003-2005
Kuzenlerim / Tolga / 2002
Dikkat Bebek Var / Aykut / 2000
İç Güveyi Billy / 1999
Evimiz Olacak Mı? / Serdar / 1999
Ayrılsak da Beraberiz / 1999
Baba Evi / 1999
Mahallenin Muhtarları / Serdar / 1992
KEREM KUPACI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
Kaygı / 2015
Gelmeyen Bahar / Kerim / 2013
Rina / Özer / 2010
Sizi Seviyorum / 2009
Osmanlı Cumhuriyeti / Şoför Dumrul / 2008
Çilekli Pasta / Muzaffer / 2000
Kahpe Bizans / Borazancı / 1999
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