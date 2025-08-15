Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı: Erdal Türkmen'in son hali ortaya çıktı

Yayın hayatına 2003’te başlayan ve dört sezon süren “Hayat Bilgisi” dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri oldu.

Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı bu eğlenceli yapımda, başrolleri usta oyuncular Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu paylaşıyordu.

Dizi, idealist bir öğretmen olan Afet Hoca ile öğrencileri arasındaki ilişkileri konu alırken, yan karakterler de izleyicilerin gönlünde taht kuruyordu. Bu karakterlerden biri de okulun hademesi Mennan’dı ve bu rolü Erdal Türkmen canlandırıyordu.

Oyunculuğu bırakan Türkmen, bugünlerde YouTube’da “Haber Arası” adlı programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Programda, Türkiye gündemini kendi üslubuyla değerlendiren Türkmen, farklı bir kulvarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Erdal Türkmen

ERDAL TÜRKMEN KİMDİR?

Erdal Türkmen; oyuncu ve karikatürist.

Bir dönem çeşitli dergilerde aktif olarak yer alan Türkmen, özellikle Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Mennan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

14 Mart 1970 doğumlu olan 52 yaşındaki sanatçı ve İstanbul'da dünyaya geldi.