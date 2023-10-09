Aşk Dersleri filminin konusu ne? Aşk Dersleri filminin oyuncuları kim?
Aşk Dersleri (Lessons of Love) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk Dersleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşk Dersleri filminin konusu ne? Aşk Dersleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aşk Dersleri filminin yönetmen koltuğunda Chiara Campara oturuyor. Filin senaristliğini ise Chiara Campara ve Lorenzo Faggi üstleniyor. Peki, Aşk Dersleri filminin konusu ne? Aşk Dersleri filminin oyuncuları kim?
AŞK DERSLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Otuz yaşında bir adam olan Yuri, babasını çiftliğinde çalışmaktadır. Yalnız bir adam olan Yuri'nin otuz yıllık hayatı boyunca hiç kız arkadaşı olmamıştır. Bir gün gece kulübüne giden Yuri, burada Agata adında bir kadınla tanışır. Ondan aldığı güçle hayatını değiştirmeye karar veren Yuri, bu süreçte dünyadaki yerini bulup, arzularını keşfedebilecek midir?
AŞK DERSLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alice Torriani
Andrea De Onestis
Giovanni De Giorgi
Giancarlo Previati
Leonardo Lidi
Marco Trotta
Sebastiano Fumagalli
Georgiana Florina Zãrescu
AŞK DERSLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşk Dersleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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