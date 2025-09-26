Hayatını kaybeden Güllü'nün son röportajı gündem oldu: 'Beni Serenay Sarıkaya oynasın'

Arabesk müziğin güçlü seslerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını açıkladı.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek ölen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

"BENİM PARAYLA PULLA HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMADI"

Güllü'nün ölüm haberinin ardından aylar önceki röportajı yeniden gündem oldu.

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı, ocakta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesinin miras yüzünden kriz yaşaması hakkında şöyle konuşmuştu:

"Benim de iki çocuğum, bir torunum var. Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı."

"SERENAY SARIKAYA'NIN BAŞROLDE OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

Güllü, "Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka" demişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" denildi.