İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ortadoğu’da artan gerilim ortamında yaptığı son açıklamayla dikkat çekti. Hamaney savaşın başladığını ifade eden mesajında, “Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber" ifadelerini kullandı. Peki, Hayber nerede? Hayber Savaşı kimler arasında oldu?

HAYBER MUHAREBESİ

Hayber Muharebesi, 629'da Müslümanlar ile Yahudiler arasında cereyan etmiş savaştır. Hayber Medine'nin yaklaşık olarak 150 km kuzeyinde bir yerleşimdir.

Siyer kaynaklarına göre Yahudiler, Hendek Muharebesi'nde Mekkeli paganlarla ittifak edip Müslümanların aleyhine dönmüşlerdi. Ayrıca Müslümanlar Mekke-Medine ve Şam ticaret yolunu tutmak istiyordu. Bu durumu göze alan İslam peygamberi Muhammed beraberinde bulunan 1.600 kişilik ordusu ile Hayber'i kuşattı. Hazırlıksız yakalanan Hayber Yahudileri, 10 günlük kuşatma sonrası teslim oldular. Alevi kahramanlık hikâyelerine göre Yahudiler Ali'nin etkinliği, hatta kale kapısını tek başına söküp atması üzerine teslim olurlar. Muhammed, elde edilen ürünlerin yarısını vergi olarak vermeleri koşulu ile Yahudilere topraklarını iade etti.

HAYBER MUHAREBESİ SONUÇLARI

Şam ticaret yolunun kontrolü ve güvenliği kesin olarak Müslümanların eline geçti.

Yahudi sorunu çözüldü.

Hayber Muharebesi Müslümanların ilk saldırı savaşıdır.

El-Haris ve Merhab kılıçtan geçirildi.

HAYBER NEREDE?

Hayber, Suudi Arabistan'ın Medine Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve vahadır. Şehir Medine'nin 153 km kuzeyinde yer almaktadır.