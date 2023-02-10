Hayko Cepkin bu sözlerle isyan etti: 'Yaşarken kefen siparişi de aldırttın ya ey hayat'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:33

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:02

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

"YAŞARKEN KEFEN SİPARİŞİ DE ALDIRTTIN YA HAYAT"

Son olarak ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 18 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği 74 bini aşkın kişinin ise yaralandığı depremlerin ardından sosyal medya hesabından "Yaşarken kefen siparişi de aldırttın ya ey hayat" yazdı.

Yaşarken kefen siparişi de aldırttın ya ey hayat — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) February 9, 2023

“YÖN GÖSTEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Deprem bölgelerine yardım çalışmalarına destek verdiğini de açıklayan Cepkin, "Kaç gündür eşim dostum, toparlanan erzakları, bulduğumuz TIR'lar ile yollayıp bir işin ucundan tutmaya çalıştık. Hâlâ nakil için araç ihtiyacımız oluyor ama sanırım çevremde yardımı dokunan herkesin imkânı tükendi. Nakil için İstanbul, Tekirdağ çıkışlı ekstra yardıma açığım" demişti.

Cepkin daha sonra konunun çözüme ulaştırıldığını belirtti:

"Bu tweeti yazdıktan hemen sonra nakliye ile ilgili firmalar, dostlar ulaştı konuyu çözüme ulaştırdık. Şimdilik eksiğimiz yok çok şükür extra dostlardan da yedekleme bile çözdük elimizdeki tükenene kadar işleme devam. Yön gösteren herkese teşekkürler."