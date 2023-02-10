İlaçlarını almak için eve girdi, ikinci depreme yakalandı: Arama çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:01

Malatya'nın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde, apartmanın birinci katındaki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki TCDD emeklisi Muzaffer Öğüt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremden sağ olarak kurtuldu.

Sokağa çıkan Öğüt, öğle saatlerinde eşya ve ilaçlarını almak istediğini söyleyerek evine girdi. Bu sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem yaşandı.

YAKINLARI TELEFONLA ULAŞTI, AMA...

Edinilen bilgiye göre, ilk depremden kurtulan Öğüt, ikinci depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Yakınlarının telefonla ulaştığı Öğüt'ü kurtarmak için ekipler hareket geçti. Yeğenlerinin çaldırdığı telefonunu açan, ancak konuşamayan Öğüt'ün bulunduğu yeri belirlemek için sık sık dinleme yapılıyor.

Enkazdaki dinleme sırasında çevrede güvenlik önlemi alan özel hareket polisleri, trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor. Enkaz çalışmasında özel eğitimli K-9 köpeklerinin de kullanıldığı aktarıldı.

AFAD ekiplerinin, Çin'den gelen arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla Muzaffer Öğüt'ü enkazdan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.