Hatay'dan bir acı haber daha: Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu depremde hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle sarsıldı. Bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken 4 gündür kayıp olduğu belirlenen Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu'nun, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail'in acil durum müdahale ekibi ZAKA tarafından ölü bulunduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:17
Hatay'dan bir acı haber daha: Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu depremde hayatını kaybetti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

YAHUDİ CEMAATİNİN BAŞKANI VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antakya’nın Yahudi cemaati de depremde büyük yara aldı. Bazı cemaat üyelerinin depremin ardından kendi imkânlarıyla şehirden ayrıldığı, ayrılamayanlara ulaşılıp şehir dışına çıkmalarına yardımcı olunduğu belirtildi. 10 cemaat üyesinin de Adana üzerinden İstanbul’a ulaşması sağlandı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ancak tüm uğraşlara rağmen, Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşinin bulunamadığı ve kendilerine ulaşılamadığı belirtildi.

Şalom’un haberine göre; dört günün sonunda bugün Yahudi Toplumu, Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu'nun enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

SİNAGOG BÜYÜK HASAR ALDI

Antakya Sinagogu da depremde hasar alırken, sinagogda da çatlaklar ve çukurlar olduğu öğrenildi.

Türk Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi Antakya Sinagogumuz ile beraber 2500 yıllık Yahudi hayatı da yaşanan bu büyük acı ile son buldu" ifadeleri kullanıldı.


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