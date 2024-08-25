Hayko Cepkin Harbiye konserini erteledi: Nedenini açıkladı

Şarkıcı Hayko Cepkin, dün akşam Harbiye'deki konserini alerjisi nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Cepkin, "Yollardan gelip mağdur olan herkes için ayrıca üzgünüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:26
Hayko Cepkin Harbiye konserini erteledi: Nedenini açıkladı
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Şarkıcı Hayko Cepkin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alerji olduğunu, bu nedenle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. 

Konser öncesi uyarılarda bulunan Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, bu akşam malumunuz Harbiye'de konserimiz var. Lakin sabah berbat bir alerji ile uyandım. İğneler de oldum, serumlar da taktım ama sanırım kotaramayacağım. Birkaç saat daha ilaç etkileri için bekleyeceğim ama başaramazsam mümkün mertebe öncesinden bilgilendirmek istiyorum ki kimse boşuna yollara dökülmesin. Çok canım sıkıldı."

'BENİM KONSERİM DEMEK BENİM SORUMLULUĞUM DEMEKTİR'

Ardından bir paylaşım daha yaparak konserinin ertelendiğini belirten Cepkin, "Tüm iyi niyetli mesajlarınız için teşekkürler. Böylesi yüzlerce güzel yaklaşımlar için ayrıca teşekkürler. Hayatımda ikinci kez böylesi virutik bir şeye denk geldim. Gece turp gibi yatıp sabah angut gibi uyanmak büyük saçmalık. Yollardan gelip mağdur olan herkes için ayrıca üzgünüm, sonuçta benim konserim demek, benim sorumluluğum demektir" yazdı. 

Cepkin sözlerine, şöyle devam etti.

"Hastalık sebebi ile erteleme yapmaya hiç alışık olmadığım için elim ayağım birbirine girdi. Desteğini esirgemeyen An Epic Symphony ailesine de çok teşekkürler. Yeni tarihimizi 1 Eylül olarak belirledik. Acısını artık o gün çıkarırız."

Cepkin bu sabah, tedavilerin hızlı yanıt verdiğini ve iyi uyandığını belirtti.

Cepkin, "Sabah 8 ön bilgilendirmesi yapayım o zaman. Sabah için gayet iyi uyandım. Tedaviler hızlı yanıt verdi. 2 iğne daha olup Foçaya festivalimize doğru yola çıkıyorum. Öğle saatlerinde ya video ile bilgi geçeceğim ya da zaten soundchekte sesimi duyarsınız" dedi. 


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