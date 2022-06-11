Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Aramızda çözelim, magazine düşmeyelim

11 Haziran 2022 Cumartesi, 07:33

Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paraşüt ile atlama videosu paylaştı.

Gönderiye Cem Yılmaz'ı da etiketleyen Cepkin, Sayın Cem Yılmaz Bey, programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık. Helal edin, telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak. Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim" ifadelerini kullandı.

Sayın @CMYLMZ bey. Programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık helal edin telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak. Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim @Ogullcangk @Parawaiting_ ?????? pic.twitter.com/7nWMkwRzKL — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) June 9, 2022

Yılmaz ise bu gönderiyi alıntılayarak, "Herzamanki gibi sıradışı Hayko Cepkin kral" ifadelerini kullandı.