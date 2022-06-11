Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Aramızda çözelim, magazine düşmeyelim

Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabında paylaştığı paraşütle atlama videosunda Cem Yılmaz'ın AROG'daki repliğini kullandı. Cepkin, "Sayın Cem Yılmaz telif atmayın, aramızda çözelim, magazine düşmeyelim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 07:33
Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a: Aramızda çözelim, magazine düşmeyelim
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Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paraşüt ile atlama videosu paylaştı.

Gönderiye Cem Yılmaz'ı da etiketleyen Cepkin, Sayın Cem Yılmaz Bey, programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördüm. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bi dublajını kullandık. Helal edin, telif atmayın kast lazımsa Hayko Cep'i arayın buluşak. Aramızda çözelim. Magazine düşmeyelim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ise bu gönderiyi alıntılayarak, "Herzamanki gibi sıradışı Hayko Cepkin kral" ifadelerini kullandı.


Hayko Cepkin Cem Yılmaz AROG paraşüt
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