Hayko Cepkin'den 'zam' tepkisi: 'MuazZAM bir taktik...'
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, benzin ve motorin fiyatlarına gelen yeni zam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "ZAM ile mücadelemiz, daha fazla ZAM yaparak devam ediyor" diyen Cepkin, "Artık kuruş kuruş değil, lira lira ZAMlanıyoruz" ifadelerini kullandı. EPSİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam kararı alınmıştı.
Rusya ve Ukrayna arasında aylar süren gerilim 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya'nın saldırısıyla sona erdi, Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Rusya Ukrayna savaşının ardından ekonomi piyasaları hareketlendi. Dolar ve altın fiyatlarındaki artışın ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.
Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada benzine 1,61 TL; motorine ise 1,51 TL zam kararı alındı.
HAYKO CEPKİN: "MUAZ'ZAM' BİR TAKTİK"
Söz konusu zammın duyulmasının ardından, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, kişisel sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Cepkin, "Artık kuruş kuruş değil, lira lira ZAMlanıyoruz" dedi.
Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ZAM ile mücadelemiz, daha fazla ZAM yaparak devam ediyor. MuazZAM bir taktik. Artık kuruş kuruş değil, lira lira ZAMlanıyoruz."
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