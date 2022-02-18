Hayko Cepkin'den, 'Geççek' şarkısı sonrası hedef alınan Tarkan'a destek: 'Cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cepkin, "Pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye çekersen oraya giden dili ile 'cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısıdır" dedi.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’,
17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu. Şarkı, yayımlandıktan
kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri,
Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar
taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara
tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın
isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü
isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.
HAYKO CEPKİN’DEN TARKAN PAYLAŞIMI
Konuya ilişkin paylaşımlar sürerken; Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’
için bir yorum da ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’den geldi. Cepkin, sosyal medyadan
yaptığı paylaşımda iktidara yakın isimler tarafından eleştirilere maruz kalan
Tarkan’a destek verdi.
Cepkin, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
“Tarkan olmaya çalışan popçuların zamanla 'mejajını
aldım'cılara dönüştüğü ortamda, rahatı seçmemiş, hedefi belirtilmemiş
paylaşımdan hapis yatılan süreçte, pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye
çekersen oraya giden dili ile 'cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısıdır.”
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