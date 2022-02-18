Hayko Cepkin'den, 'Geççek' şarkısı sonrası hedef alınan Tarkan'a destek: 'Cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısı

18 Şubat 2022 Cuma, 12:38

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu. Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

HAYKO CEPKİN’DEN TARKAN PAYLAŞIMI

Konuya ilişkin paylaşımlar sürerken; Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ için bir yorum da ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’den geldi. Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidara yakın isimler tarafından eleştirilere maruz kalan Tarkan’a destek verdi.

Cepkin, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Tarkan olmaya çalışan popçuların zamanla 'mejajını aldım'cılara dönüştüğü ortamda, rahatı seçmemiş, hedefi belirtilmemiş paylaşımdan hapis yatılan süreçte, pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye çekersen oraya giden dili ile 'cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısıdır.”