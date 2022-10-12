Hayko Cepkin ve Elçin Sangu aynı müzikalde: 'İyi ve kötü aynı bedende'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:36

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahneye taşınıyor.

CEPKİN VE SANGU BAŞROLDE

Biletleri hızla tükenen ve 23 Ekim 2022 tarihindeki ilk gösteriminde Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor.

Hayko Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu ise Lucy Harris rolünde seyircinin karşısına çıkıyor.

Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık gibi usta oyuncuların da kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergilenecek.

9 Oscar adaylıgˆı ve 2 Oscar o¨du¨lu¨ bulunan Leslie Bricusse’ın sahne uyarlamasının, Malcolm Keith Kay genel sanat yönetmenliğinde, Grammy ve Tony adaylıkları bulunan usta besteci Frank Wildhorn’un pop-rock türündeki gu¨c¸lu¨ mu¨zikleriyle birles¸tiği ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin yönetmenliğini Taner Tunçay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci üstleniyor.

Tüm sezon boyunca seyirci ile buluşacak ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’ için biletler Passo’da satışta.

OYUNUN KONUSU NE?

Babasının zihinsel sorunlarını c¸o¨zmek ve ona yardım etmek ic¸in bir tedavi arayıs¸ında olan Dr. Jekyll insan dogˆasındaki “iyi” ve “ko¨tu¨”yu¨ birbirinden ayırmak ve ko¨tu¨yu¨ denklemden c¸ıkartmak istemektedir.

Ancak c¸alıs¸maları tıp c¸evrelerince “fazlasıyla sıra dıs¸ı, hatta c¸ılgınca” bulunur ve ihtiyacı olan destegˆi alamaz. Babasını kurtarmak ic¸in her s¸eyi yapmakta kararlı olan Dr. Jekyll hazırladıgˆı formu¨lleri kendi u¨zerinde denemekten bas¸ka bir c¸aresi kalmadıgˆını du¨s¸u¨nu¨r. Ancak deneyler sonucunda ic¸indeki “karanlık kis¸iligˆi” yani Mr. Hyde’ı uyandırır.

C¸oklu kis¸ilik bozuklugˆu yas¸ayan Dr. Jekyll geceleri kontrolu¨ kaybeder ve Mr. Hyde ipleri ele alır. Bu sırada Londra’da kanlı cinayetler is¸lenmeye bas¸lar. Jekyll’ın nis¸anlısı Emma Carew ve yakın dostu John Utterson, doktorun sagˆlıgˆından ve davranıs¸larındaki degˆis¸ikliklerden endis¸e ederlerken, bir kabare s¸arkıcısı olan Lucy hem Dr. Jekyll hem de Mr. Hyde ile tehlikeli bir yakınlık kurar. Hyde’ı kontrol altında tutmakta zorlanmaya bas¸layan Dr. Jekyll ‘ın yarattıgˆı bu canavardan kurtulmak ic¸in fazla vakti yoktur...

KÜNYE